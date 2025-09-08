La Fermana scappa, l’Urbino trova il pari

1

FERMANA

: Semprini, Sciamanna (44’ st Pedinelli), Boccioletti, Gurini, Mazzaferri (36’ st Nisi), Tamagnini, Cusimano, Morelli (10’ st Franca), Fiorani, Natale (25’ st Palazzi), Altobello (25’ st Antonioni). All. Mariani

FERMANA: Raccichini, Kieling (20’ st Rodriguez), Scanagatta, Bartolocci (33’ st Saviano), Malafronte, Marin, Obedì, Cabrera (20’ st Solinas), Cicarevic, Petronelli (30’ st Bruno), Obedi. All. Gentilini

Arbitro: Eletto di Macerata

Reti: 35’ pt Marin, 4’ st Fiorani

Riparte la stagione con un match dal grande blasone. Arriva al Montefeltro la Fermana due stagioni fa tra i professionisti. Primo squillo dell’Urbino al 13’ da corner Natale calcia sul palo lontano palla alta. Ancora Natale al 16’ riceve da Altobello e impegna Raccichini che mette in angolo. Passano i minuti la Fermana chiude gli spazi ma non crea pericoli. Alla prima vera occasione la Fermana passa. Al 35’ fallo di Mazzaferri al limite, punizione che Marin mette all’incrocio dove Semprini non può arrivarci. Reagisce l’Urbino che al 37’ su punizione di Natale Tamagnini di testa mette fuori di pochissimo. Ripresa che si apre subito con il pari: Boccioletti corre sull’out sinistro, cross sul primo palo dove si avventa Fiorani che di testa trafigge Raccichini.

Risponde la Fermana con Petronelli che scende a sinistra e mette in mezzo e Kieling svetta di testa ma la palla finisce tra le braccia di Semprini. La stanchezza inizia a farsi sentire ma i cambi non incidono. A 34’ goal annullato alla Fermana ma il guardalinee aveva alzato la bandierina con largo anticipo. Dall’altra parte grande occasione Urbino al 34’ con Palazzi che serve Franca che appena dentro l’area calcia con la palla a fil di palo. Ultimo squillo della Fermana al 43’ con Rodriguez che da calcio d’angolo di testa mette alto. Gara ostica e pareggio che alla fine accontenta entrambe le formazioni. Da menzionare nell’Urbino Fiorani, Boccioletti e Cusimano. Nella Fermana su tutti Guti e Obedì.

i. s.