La Ferragni in chiave anconetana "Così ho ritoccato ‘Pensati libera’"

di Nicolò Moricci

Festival di Sanremo, ecco Chiara Ferragni in versione anconetana: lo scatto fa impazzire il web. Il fotomontaggio è stato realizzato dalla fotografa Arianna Moroni.

Lei, nata a Civitanova, ma da anni residente ad Ancona, ha ritoccato l’abito indossato dalla modella e influencer digitale per proporre degli scatti tutti da ridere. Ferragni – che per qualche periodo, lo scorso anno, è stata pure membro indipendente del consiglio di amministrazione della Tod’s (di Diego Della Valle) – si è presentata alla prima serata del festival della canzone italiana con un vestito-manifesto che sarebbe stato realizzato da Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior. Un abito originale, la cui mantella ha colpito gli spettatori. Nella parte posteriore dell’abito, c’era infatti scritto: ‘Pensati libera’.

Una scritta in linea con i messaggi che Ferragni avrebbe poi dato nel corso della co-conduzione della kermesse, al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi. Ebbene, la mantella, dicevamo: è proprio questa che la fotografa Moroni ha ritoccato, come spiega lei stessa: "Al posto di ‘Pensati libera’, ho riportato dei detti e alcuni modi di dire anconetani.

Molte pagine social hanno fatto la stessa cosa, con altre tematiche e io ho voluto creare una Chiara Ferragni in versione anconetana" – sottolinea Moroni, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram sei scatti. La versione anconetana dell’imprenditrice digitale ha raccolto oltre 800 like e altrettante condivisioni e interazioni. Un fatto analogo, tempo addietro, era accaduto nel novembre scorso, quando il giocatore Cristiano Ronaldo, ufficialmente via dal Manchester City, era stato calato nella divisa calcistica dell’Ancona, con la scritta: ‘Cri, hai mai provato i moscioli?’. Moscioli che tornano anche per Chiara Ferragni, sul palco dell’Ariston pure ieri: "Utilizzando il programma Photoshop – evidenzia la fotografa – ho eliminato la scritta ‘Pensati libera’ per fare posto a messaggi come ‘C’avemo i moscioli e ce piace el vi’ o ’paccasassi e mortazza’". L’influencer digitale è finita così per sponsorizzare (per finta) persino il ‘pa’ cu l’oio’". E ancora: "’È fadiga a fadiga’’ e ‘Svejaciambotti’". Il tutto, accompagnato da una breve didascalia sul profilo Instagram di Moroni: "Se la Ferri fosse de Ancona con il Fedez a spiaggia Bonetti a magnà i moscioli".

E giù a ridere. "Se mi sia piaciuta Ferragni? Sì – commenta Arianna – le idee che ha portato sono belle.

La lettera che ha letto durante la prima sera del festival è stata un po’ prolissa, ma tutto sommato non male, dai. Dove porterei Chiara Ferragni? Beh, a fare un’alba col mio gruppo di ‘Albisti anonimi".