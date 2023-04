La Ferrari SF-23 per riuscire a vincere

La nuova vettura di Maranello, rinominata SF-23, che accompagnerà Charles Leclerc e Carlos Sainz nel campionato mondiale di F1 del 2023, è stata presentata il 14 febbraio 2023 a Fiorano. L’evento, tanto atteso, ha catalizzato su di sé l’attenzione di tutti noi veri appassionati di F1 e del cavallino rampante. La vettura è stata progettata per gestire maggiormente i flussi rispetto alla F1-75, ovvero l’auto precedente. Questo si può notare dall’allargamento della bocca dei radiatori, da un deviatore di flusso più grande, dalle pance maggiormente scavate, e dalle altre modifiche, grazie alle quali si riesce a capire l’attenzione che i meccanici hanno riposto nella gestione dell’aria e quindi nell’aerodinamica. La power-unit invece (o unità di potenza) non è cambiata rispetto all’anno scorso, infatti la SF-23 monterà, come nel 2022, un motore V6 da 1600 cavalli. il team di Maranello si è concentrato invece nel risolvere i problemi di affidabilità, piuttosto frequenti nella stagione 2022. Charles Leclerc si è espresso in modo molto chiaro, affermando che è stata una bella sensazione scendere realmente in pista, dopo tanti chilometri al simulatore, afferma anche di aver fornito i primi feedback agli ingegneri, malgrado con soli 2 giri di prova. Un evento in particolare ha suscitato nei tifosi della rossa una grande gioia, ovvero quando, a pochi minuti dalla presentazione, la monoposto è uscita in pista: una graditissima sorpresa per tutti i presenti!

Lorenzo Allegri

e Pietro Lucarini IIIC