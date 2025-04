La Festa dei folli. Il 25 la Crazy Run

Dal 24 al 27 aprile Corinaldo si trasformerà in un’esplosione di energia creativa per accogliere la nuova edizione della Festa dei Folli, l’evento che da anni unisce divertimento, cultura e spirito di comunità nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia. Fulcro della manifestazione sarà, come sempre, la spettacolare Crazy Run, in programma per venerdì 25 aprile, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario. Una corsa non competitiva, ma ad alto tasso di entusiasmo, dove centinaia di partecipanti, rigorosamente vestiti di bianco o con look fantasiosi, si lasciano travolgere da un turbinio di polveri colorate e musica. L’evento partirà da via Borgo di Sotto nel primo pomeriggio: apertura cancelli e biglietteria alle 14, start alle 14.30. I bambini sotto i 6 anni entreranno gratuitamente, mentre in caso di maltempo la corsa sarà rinviata a domenica 27 aprile. Ma la Festa dei Folli non è solo corsa: per quattro giorni, Corinaldo ospiterà artisti di strada, dj set, concerti e giochi urbani pensati per coinvolgere grandi e piccoli. Tra le iniziative più amate, torna il "Passaporto da Matto", che i visitatori potranno ottenere superando simpatiche prove, e "Tso – Trova Scopri Osserva", un originale percorso a enigmi tra i vicoli del centro storico. Non mancheranno i mercatini artigianali e gli stand gastronomici.