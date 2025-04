La Festa dei Folli tra giochi, musica, mercatini e spettacoli

Sono decine gli appuntamenti che la ‘Festa dei Folli’ di Corinaldo propone tra oggi e domani. La giornata odierna è perfettamente rappresentativa di quello che si potrà trovare nello splendido borgo.

Si inizia alle ore 10 presso la Porta del Mercato con ‘Passaporto da matto’. Alla stessa ora in via del Corso aprirà il mercatino ‘Colori di Primavera’, mentre nella piazza Il Terreno si darà il via ai giochi di strada. Il primo spettacolo in programma è Trenonave di Chien Barbu (largo X Agosto).

A partire dalle ore 11, e per l’inera giornata, Porta del Mercato accoglierà i round di gioco di ‘TSO – Troca, scopri, osserva’. Alle ore 11.30 (replica alle 15) la Compagnia della Settimana Dopo presenterà il suo spettacolo ‘Area 52’, di nuovo nella piazza Il Terreno.

Alle ore 15, nella piazzetta della Rotonda, ci sarà anche il ‘Jukebox di poesia’ di Rosetta Martellini, mentre alle 15.45 alle Cento Scale si esibirà Enrico Mazza con il suo ‘Visual comedy show’.

Immancabile il Gruppo Storico Combusta Revixi, che organizza la grande festa. Al ‘Terreno’ si potrà ammirare il suo spettacolo ‘Tradizione futura’. Alle ore 18.30 in piazza del Cassero il Trio Circ presenterà ‘Concrete 00’. Il finale, dalle ore 19.30 in poi, è tutto dedicato alla musica.

Tra piazza Il Terreno e piazzale Gioco del Pallone ci saranno due dj-set, firmati Dakani Musica e Lisaboh, e il concerto dei No Funny Stuff, che propongono bluegrass, blues e ragtime. Ma molti altri appuntamenti sono previsti in giornata, buona parte dei quali saranno replicati domani.