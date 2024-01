La festa del Capodanno è costata 247mila euro

La notte di Capodanno in piazza Cavour è stato un grande successo, con una bagno di folla mai visto, ma certo non a buon mercato. Alla fine l’amministrazione comunale ha dovuto rivedere al rialzo la spesa complessiva dello show che ha visto la città riaccendersi come mai prima, al di là del dramma della pandemia nel 2020. Adesso è stato ufficializzato dalla stessa amministrazione comunale la spesa definitiva della notte di Capodanno: 247mila euro. Un’aggiunta corposa quella che è stata necessaria apporre, con 77mila euro che si aggiungono ai 170mila euro preventivati nell’impegno di spesa a metà novembre. L’allestimento di un programma di tutto rispetto, con il concerto degli Ex Otago e lo show a cavallo della mezzanotte con Max Giusti ha rappresentato il principale capitolo di spesa. Spesa che per il gruppo ligure è stata di 62mila euro, mentre ancora non è chiaro quale sia stato il cachet del comico laziale. È bene ricordare che la somma complessiva oltre ai fondi necessari per pagare le performance degli artisti (tra cui il dj set e via discorrendo) comprende anche tutte le spese per sicurezza, gli allestimenti e così via.

Ieri intanto la giunta ha ufficializzato la data di domenica 7 gennaio per il concerto di Tony Esposito in piazza Roma dedicato a Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio 2015. Lo show è fissato alle 18,30 e sul palco con Esposito ci sarà la Macapea Band. La presenza di Tony Esposito, che con Pino Daniele ha collaborato in diverse occasioni, conferirà all’appuntamento un fascino del tutto particolare: "Il concerto dedicato a Pino Daniele a conclusione di un percorso di grande successo del nostro cartellone del Natale" è il commento dell’assessore comunale ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio. In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato a domenica 14 gennaio.