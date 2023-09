La Festa del Mare ha il suo Palio Sfida tra "batane" al molo Rizzo

Le Repubbliche marinare italiane più note sono Genova, Pisa, Amalfi e Venezia. Anche Ancona lo è stata, per svariati secoli, con tanto di Statuti del Mare, sino a che lo Stato della Chiesa, nel XVI secolo le tolse libertà ed indipendenza. Come ogni Repubblica marinara che si rispetti ha la sua Festa del Mare, con processioni, incontri, canti e fuochi d’artificio. Sino ad oggi però, non ha mai avuto un palio tra chi solca il mare, le barche, forse l’evento più attinente a una festa proprio al mare dedicata. Quest’anno per la prima volta ci sarà una competizione tra le imbarcazioni che sono le più tipiche della nostra città, proprio perché inventate ad Ancona: le batane.

Domenica 3 settembre, alle ore 21.30 al molo Rizzo, quattro batane costruite dal Cantiere Vitali, rappresentanti le marinerie di Ancona, Portonovo, Sirolo e Numana, sfileranno davanti ai cittadini in una Regata dei rematori del Conero.

"L’idea è stata quella di unire le quattro principali realtà del Conero - ha detto Edoardo Rubini ideatore dell’evento - in una gara che auspichiamo possa nel tempo allargarsi anche ad altre realtà fuori provincia". Ai remi per Portonovo ci saranno Franco ed Edoardo Rubini. Franco è oggi il più longevo rematore del Conero avendo raggiunto la bellissima età di 86 anni. La sua vita è stata sempre legata al mare dove sin da giovane gettava le sue reti per pescare il pesce da portare a sua moglie Marisa, figlia di Emilia e che ha fatto anche innamorare di Portonovo migliaia di turisti portandoli in barca lungo le sue baie. E’ chiamato "Scacchio" per il suo incidere sempre scattante e pronto e con la sua batana ha anche preso parte alla Regata storica di Venezia seguendo il Bucintoro nello Sposalizio con il mare.

Per Ancona sulla batana ci saranno Fabrizio e Massimiliano Stecconi, figlio e nipote di Oddo maestro d’ascia di Pietralacroce costruttore storico di barche in legno; per Numana Mirco Raponi e Giampaolo Tommassini; per Sirolo Roberto Marinelli e Giampaolo Capotondo.

"Ringrazio la Guardia Costiera - prosegue Edoardo Rubini - l’Autorità portuale e il Comune di Ancona per aver permesso questo palio che auguro possa proseguire negli anni futuri perché sposa l’antica tradizione dei remi delle località del Conero e per tramandare, a chi verrà dopo di noi, un modo di vita che ha caratterizzato per centinaia di anni il nostro territorio".

Claudio Desideri