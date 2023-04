La festa del patrono Ciriachini e benemerenze, ecco tutti i premiati tra gli eroi di ogni giorno

Il 4 maggio, festa di San Ciriaco, come da tradizione verranno assegnate le civiche benemerenze. La cerimonia si terrà in piazza Cavour (ore 11.30). L ‘attestato di benemerenza con medaglia d’oro è stato tributato ex- aequo a Filomena Felcini Fiore, storica patronessa del Salesi (due volte presidente dell’Associazione), e a Francesca Rossi, scienziata di livello mondiale, presidente dell’ Association for the Advancement of Artificial Intelligence. I ‘Ciriachini’ vanno a Giovanni Maria Pinat, presidente del Komaros Sub; Aurelio Paolinelli (alla memoria), che sviluppò l’Inrca; volontarie del gattile di Vallemiano; Cristina Babino, scrittrice e poetessa; Marco Santagata, vigile del fuoco che ha sventato un furto; Gruppo Scout Agesci Ancona 1 (cento anni di vita); Leonardo Orsetti, donatore Avis e volontario; Paolo Marcucci, fondatore di Viaggiare in Libertà; Patrizia Pesaresi (alla memoria), psichiatra, psicanalista e scrittrice, si occupa di gialli e noir; Stefano Pellegrini, allenatore di basket, alla Stamura dagli anni ‘70; Croce Rossa Gruppo Giovani, per il suo molteplice impegno; Associazione Dentro il Sorriso OdV, che si prende cura dei bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi; Stefano Piazzini, ‘anima’ di Legambiente; Massimo Tarabelli (alla memoria), imprenditore e volontario (Croce Gialla, Terza Via); Marco di Blasio, volontario, tra l’altro, nella Croce Rossa; Fondazione Banco Farmaceutico - Delegazione Ancona, che dona farmaci ai poveri; Amedeo Servadio, carabiniere impegnato nel sociale; Roberto Senigalliesi giornalista che da 40 anni si occupa di cronaca, sport e di Portonovo; Raffaele Ceccarelli, che ha convinto un’anziana ad abbandonare la sua casa danneggiata dal sisma; Massimo Bernetti fondatore della Umani Ronchi, ‘ambasciatore’ del Rosso Conero nel mondo; Associazione terza Via, da più di 20 anni promuove i diritti umani; Iridio Mazzucchelli, già Console della Federazione nazionale Maestri del Lavoro; Cristina Bilanci, psicologa, psicoterapeuta, collabora con IOM Ancona e AIL Macerata; Simona Calcagnini, viceprefetto e capo di gabinetto della Prefettura; Irma di Cola Baldoni (Mimma), alla memoria, addetta alle pulizie nella caserma Villarey, favorì la fuga di soldati italiani prigionieri; A.N.D.O.S Ancona, raccoglie donne operate al seno, e non solo; Marina Turchetti (Forum Donne, Consulta Minori della Cultura), presidente di Reti Culturali; Teenformo.it, gruppo di ragazzi-giornalisti della parrocchia di Pietralacroce.

E ancora: Associazione marchigiana Astrofili, per l’attività didattica e divulgativa; Paolo Papili, giornalista, racconta l’Ancona calcio dal 2005; Roberto Andreucci, fondatore dell’associazione Icaro; Isaj Neli, presidente Oltre Le frontiere ANOLF Marche, impegnata a favore dei migranti; Roberto Gasparini, da quasi 20 anni visita i malati e gli anziani di Posatora; Primo Talevi, abitante del Borghetto che cerca di mantenerne coesa la comunità; Enzo Chionne, fondatore dello storico Liz Bar; Lucia Pauri, ostetrica che ha lavorato in un campo profughi di Lesbo.

Riconoscimenti ai carabinieri che hanno salvato varie persone dal suicidio: Germano Perrone e Alessandro Ribezzi, Alessio Rossetti e Francesco Marinelli, Michele Ognissanti, Alessio Rossetti e Salvatore Amore, Pasquale De Luca, Mirko Labellarte, Ivan Mosca, Alessio Salvatore e Cristina Brignolo. Lo stesso ha fatto lo studente Nicola Sanna.