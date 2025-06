La Festa della birra apre l’estate corinaldese

L’estate corinaldese parte quest’anno con un nuovo evento proposto dalla ProLoco, la Festa della Birra che celebrerà gli aromi della bionda bevanda il 13 e 14 giugno. A seguire un weekend speciale, il 21 e 22 giugno, che vedrà una nuova e originale combinazione tra la Contesa del Pozzo della Polenta e la Notte Romantica la fortunata iniziativa turistica nazionale organizzata dall’associazione dei Borghi più Belli d’Italia. Il fine settimana, tutto dedicato alla rievocazione storica rinascimentale, ospiterà il sabato sera una cena e uno spettacolo teatrale a tema. Il calendario prosegue fino a settembre con tantissimi appuntamenti che sapranno rendere varia "La bella Stagione" di Corinaldo, con proposte che spaziano tra cultura, spettacolo, tradizione, storia, natura, con tanti appuntamenti anche per i più piccoli. Fiori all’occhiello di una città così legata al suo passato sono le rievocazioni storiche organizzate dai gruppi locali: a giugno la già citata "Contesa del Pozzo della Polenta" e in agosto "Millenarja" che trasporterà il pubblico nelle atmosfere medievali. Da giugno a settembre c’è un ricco programma di incontri presso il Parco Selva di Boccalupo. Da evidenziare anche gli appuntamenti religiosi, in particolare il 6 luglio con la Festa di S. Maria Goretti e il 26 con la Festa della Patrona S. Anna.