La festa della donna con le Dragonesse

Le Dragonesse, la guaritrice Pasqualina Pezzola, la scrittrice Louisa May Alcott e tante altre donne dell’arte, della letteratura e della musica saranno protagoniste della rassegna ‘Marzo Donna’, con la quale il Comune di Falconara celebra la Festa della Donna e offre spunti di riflessione sui temi della parità di genere.

Si parte domenica 9 marzo dall’auditorium Fallaci, a Castelferretti, dove dalle 10.30 alle 19.30 sarà allestita una mostra pittorica di giovani artisti. Nel pomeriggio saranno protagoniste le donne operate al seno della squadra ‘A Dragon for life’: alle 17 le atlete falconaresi si presenteranno al pubblico e subito dopo il loro intervento prenderà vita lo spettacolo musicale ‘Quello che le donne’ curato dall’associazione Diesis, con musiche e testi dedicati al mondo femminile.

Venerdì 14 marzo alle 18 l’appuntamento è al Centro Pergoli con un aperitivo letterario dal titolo ‘Le donne della musica’, organizzato in collaborazione con l’Acli provincia di Ancona. Lorenzo Fabbri condurrà i partecipanti alla scoperta del libro di Rita Charbonnier ‘La sorella di Mozart’. Prenotazione obbligatoria a comunicazione.ancona@acli.it oppure al 3318859186.

Domenica 16 marzo alle 17.30 un altro appuntamento al Centro Pergoli dal titolo ‘Burnout Club, sopravvivere alle aspettative’, un viaggio tra musica e parole, organizzato in collaborazione con l’associazione Ready. La scrittrice Elisa Emiliani presenterà il suo romanzo Solo Radio Wild, che racconta l’instabilità, la fluidità e la voglia di futuro dei millennial.

Ulteriori appuntamenti sono in programma per tutto il mese di marzo, per poi arrivare alla chiusura di venerdì 4 aprile, quando la rassegna Marzo Donna terminerà alle 18 al Centro Pergoli: Rita Charbonnier presenterà i suoi libri ‘La sorella di Mozart’ e ‘L’amante di Chopin’, in collaborazione con l’Acli provincia Ancona.