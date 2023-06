La Festa dell’Arma in piazza IV Novembre

Domani l’Arma dei Carabinieri celebrerà il 209° annuale della sua fondazione. Ad Ancona, la ricorrenza avrà luogo con una cerimonia militare che si terrà in piazza IV Novembre alle ore 18.30, cui parteciperanno le Autorità Militari, Giudiziarie, Civili e Religiose della Regione e della Provincia. Nel corso della manifestazione, aperta a tutti i cittadini che vorranno assistere, saranno anche premiati i militari che nel corso dell’anno si sono distinti in operazioni si servizio. Un’occasione imperdibile per ascoltare le storie di chi opera con dedizione ogni giorno per la gente.