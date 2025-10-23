"La Festa delle Streghe" al via: a Corinaldo 4 giorni da "brivido"

Ferve l’attesa per l’inizio di ‘Halloween – La Festa delle Streghe’ di Corinaldo, in programma domani. L’iniziativa torna e festeggia i 25 anni e il tema, non a caso, è ‘Brividi d’argento’.

Domani Radio Halloween, in collaborazione con Radio Arancia Network, farà da colonna sonora alla manifestazione, che proporrà le attrazioni previste, come il ‘Tunnel della Paura’, oltre a spettacoli e laboratori per i più piccoli e mercatini.

Nel pomeriggio (ore 18.30), in collaborazione con Beatles Senigallia, ci sarà il concerto ‘The Yellow Beat - Beatles Tribute band’; alle 21.30 musica live con i Fuori Tempo; a seguire ‘Star a 90’, super party che farà rivivere le emozioni degli anni Novanta, con la partecipazione dell’Uomo Gatto.

Sabato sport protagonista con il convegno ‘Campioni da brividi’, con le storie di vita, le vittorie e le paure di due indimenticati campioni come Stefano Tacconi e Alessio Tacchinardi. Alle ore 18.30 concerto dei Liga 2.0 - Luciano Ligabue Tribute Band. Alle ore 21 ritorneranno le Dark Angels con ‘The Evil Ones’. Alle ore 21.30 spazio a ‘Millenium 2000 Party’. Alle ore 22.30 interveranno i due ospiti speciali Alex Belli e Delia Duran.

Domenica (ore 18.30) direttamente da ‘Zelig’, ‘Italia’s Got Talent’ e ‘Tu Si Que Vales’ arriverà Andrea Paris, il mago-comico che incanta e diverte. A seguire il concerto dei Distillato Beat.