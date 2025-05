La Festa dell’Unità regionale ad Ancona

La Festa dell’Unità regionale arriva ad Ancona dopo il successo della prima edizione dello scorso anno a Pesaro. Una scelta non casuale e fortemente voluta dalla segretaria Bomprezzi: portare in piazza il partito per iniziare una riconciliazione con gli anconetani che per la prima volta hanno voltato le spalle e portato a Palazzo del Popolo il centrodestra. Un’operazione con vista sulle elezioni regionali di settembre ben consapevoli che vincere nel capoluogo di regione rappresenterebbe un viatico per la riconquista della Regione.

E, infatti, il programma della festa che sarà ospitata in piazza Pertini dal 5 all’8 giugno, avrà come obiettivo principale quello di snocciolare il programma elettorale del candidato governatore Matteo Ricci. Un programma che verrà anche approfondito e ampliato proprio in quell’occasione nella speranza che per il 5 giugno la coalizione di centrosinistra sia stata definita.

E proprio da questo potrebbero dipendere gli ospiti politici pronti a salire sul palco. Nutrita sarà la pattuglia di esponenti nazionali dem a partire dalla segretaria nazionale Elly Schlein che avrebbe dato la sua disponibilità ad arrivare ad Ancona così come l’ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti solo per fare qualche nome. Di sicuro arriveranno esponenti di Italia Viva, Avs, Socialisti mentre resta in bilico quella dei vertici del Movimento 5 Stelle che ancora non hanno chiuso l’accordo di coalizione nelle Marche. E l’auspicio è che questo avvenga prima dell’inizio della festa, un modo per presentare ufficialmente la formazione che a settembre contenderà la guida della Regione ad Acquaroli.

a. q.