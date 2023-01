La festa di ’Pasquella’ torna a Montecarotto

A Montecarotto torna per la trentottesima volta la ‘Rassegna Nazionale della Pasquella’, storica manifestazione, la prima del genere nelle Marche, fondata sul recupero e la rivitalizzazione di una delle testimonianze vive della cultura popolare.

Domani (ore 8) i gruppi partecipanti si riuniranno in piazza del Teatro, da dove il canto rituale di questua sarà portato casa per casa in tutte le contrade del Comune. Dalle ore 15.30 al ‘Comunale’ ci sarà ‘La Pasquella a teatro’, rassegna di canti e danze tradizionali coordinata da Giorgio Cellinese e curata e presentata dal direttore artistico Gastone Pietrucci, con la partecipazione straordinaria del gruppo La Macina e di altri ospiti, come la cantante argentina Laurita Pergolesi, il duo Dario Aspesani & Lara Giacarli e il trio pesarese composto da Silvia Spuri Fornarini, Andrea Vincenzetti e Ileana Luconi. Ingresso libero su prenotazione (3703683938).

Dalle 16 alle 20, nella piazza, esibizione estemporanea dei gruppi, tra caldarroste e vin brulé. Grazie alla ‘Pasquella’ e al lavoro continuo e costante di Pietrucci e La Macina le tradizioni popolari del territorio suscitano sempre maggiore interesse, dando via anche a iniziative simili, per lo più imitative, più o meno valide, ma comunque importanti per mantenere la memoria del nostro passato. La Pasquella di Montecarotto fa rivivere una tradizione che la civiltà tecnologica rischia di far dimenticare per sempre ed è anche un modo per ritrovarsi e rinnovare rapporti sociali e culturali.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune, è curata dal Centro Tradizioni Popolari e dal Gruppo La Macina, in collaborazione con la Pro-Loco e la Protezione civile con l’alto patrocinio di Regione e Provincia. Il manifesto dell’edizione 2023 è il collage ‘Il sorriso della Pasquella’, firmato da Gastone Pietrucci.

Raimondo Montesi