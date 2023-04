La festa in casa finisce in rissa: preso a bottigliate

Una festa in casa finita a bottigliate in testa. E’ successo domenica sera, in una abitazione di via Flaminia, dove abitano quattro stranieri, tutti bengalesi. Nell’appartamento probabilmente si è esagerato con il bere e ad avere la peggio è stato un 45enne, raggiunto da una bottiglia di vetro sul capo. L’uomo è finito a terra, in una pozza di sangue. Dall’abitazione hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla. Mentre il medico prestava i primi soccorsi allo straniero, fatto poi sdraiare in camera da letto, in via Flaminia è arrivata anche la polizia. Gli agenti hanno chiesto agli altri inquilini cosa era accaduto ed è stato spiegato loro che un ospite aveva aggredito il loro connazionale lasciando poi la casa subito dopo. Il ferito, che era in uno stato psicofisico alterato, per un abuso alcolico, è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. L’aggressore non è stato trovato ma sono in corso accertamenti per risalire a chi fosse. Rischia una denuncia per lesioni.