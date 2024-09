La Festa Tricolore ad Ascoli, ospiti due ministri: “Raccontiamo quattro anni di buon governo”

Ascoli Piceno, 3 settembre 2024 – I ministri della salute e della cultura, Orazio Schillaci e Gennaro Sangiuliano, saranno tra i protagonisti della Festa Tricolore di Fratelli d’Italia, in programma ad Ascoli nel fine settimana.

Confermate dunque le presenze eccellenti, ma arriva anche la conferma che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ci sarà. "Avremo incontri e dibattiti su temi centrali nel panorama nazionale – ha detto la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia –, ma con collegamenti diretti alla realtà regionale.

Al centro del programma ci sarà il racconto di quattro anni di buon governo della giunta Acquaroli. Si parlerà di sanità, di recupero identitario e di rigenerazione delle aree del cratere grazie alla presenza del commissario Guido Castelli, senza dimenticare altri aspetti importanti, tra i quali lo sviluppo delle infrastrutture, con il viceministro Galeazzo Bignami, e i temi economici con l’onorevole Lucia Albano (sottosegretario al Mef, ndr)".

"È un appuntamento storico per il nostro movimento – ha aggiunto Leonardi –. Perché Ascoli? Abbiamo scelto la città come emblema, qui il risultato del sindaco Marco Fioravanti è stato chiave per tutto il centrodestra unito e ha dato input positivi per le altre realtà territoriali. Oltre ai grandi ospiti, intervistati da giornalisti nazionali, organizzeremo altri appuntamenti attraverso dei panel specifici con i sindaci delle città marchigiane. Sindaci e assessori eletti, che si sono messi a disposizione del territorio. La chiusura della ‘tre giorni’ sarà dedicata al presidente Francesco Acquaroli, che racconterà i suoi quattro anni alla guida della Regione, la nostra visione, i progetti in corso per il rilancio e per il futuro delle Marche, una regione nella quale noi abbiamo investito molto con l’aiuto della filiera istituzionale".

Ieri, ad Ancona, è stato svelato il programma della festa regionale del partito, che si terrà nel chiostro di San Francesco, nel capoluogo piceno, da venerdì a domenica. Molti gli argomenti al centro del dibattito, come ricordato dalla senatrice Leonardi, e gli ospiti di primo piano del governo Meloni: il ministro della salute, Orazio Schillaci; il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano; il sottosegretario al Mef Lucia Albano, il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami e parteciperà anche la vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna.

Interverranno tutti i vertici regionali del partito: il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, e l’eurodeputato Mep Carlo Ciccioli, per arrivare ai deputati marchigiani Antonio Baldelli, Stefano Benvenuti Gostoli e Rachele Silvestri. Invitati anche gli esponenti delle principali categorie economiche, come Roberto Cardinali (presidente Confindustria Marche) e Gino Sabatini (presidente Camera di commercio Marche). Non mancherà anche un appuntamento dedicato ai giovani, al quale interverranno i tanti amministratori locali iscritti al movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, con l’intervento del presidente nazionale, Fabio Roscani. Ad aprire la festa, venerdì alle 18.15, il ‘padrone di casa’, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, mentre domenica (alle ore 19.15) chiuderà i lavori il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli.