La Fiamma olimpica farà tappa anche ad Ancona

Farà tappa ad Ancona il viaggio della Fiamma Olimpica, evento iconico e simbolico che segna l’arrivo in Italia dei giochi. La tappa nel capoluogo marchigiano è prevista per domenica 4 gennaio 2026, a metà del viaggio che partirà da Roma il 6 dicembre 2025 e arriverà a Milano il 6 febbraio 2026. La Fiamma, accesa a Olimpia, in Grecia, giungerà in Italia per percorrere oltre 12mila chilometri, attraversando tutte le regioni e province italiane. Per i sessantuno giorni dell’evento, i tedofori si passeranno la fiamma in staffetta, per giungere, ogni sera, all’accensione del braciere nella città di tappa.