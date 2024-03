La fiction con Bocci: "paralizza" il Cesano

La fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo mio’, girata a Cesano. Lo stabilimento scelto per girare alcune scene della serie televisiva di dodici puntate che sarà trasmessa in autunno su Canale 5. Nella mattinata di giovedì è stato chiuso il tratto di lungomare che dall’alba al tramonto si è trasformato in un set. Fuori sdrai e ombrelloni e asciugamani esposti sui terrazzi dell’Hotel Caraibi, diventato ‘Motel due Lune’.

Una scena dov’è comparsa anche un’ambulanza che ha mosso curiosità nella frazione. Una parte delle scene è stata girata all’interno della struttura: lo staff ha potuto lavorare liberamente approfittando del fatto che a Cesano la gran parte degli appartamenti sul mare sono case estive. Non solo la piazzetta e il mare, ma anche il residence Le Piramidi farà da sfondo ad alcune scende dove Marco Bocci, alias Alex Bravo e la sua collega Federica De Benedettis hanno girato alcune scene. Uno sfondo singolare quello scelto dal regista Beniamino Catena che nelle scorse settimane ha registrato anche alcune esterne in altri comuni della provincia. Anche la Fondazione Città di Senigallia ha prestato i suoi locali alle registrazioni di alcune scene. Da lunedì si riprenderà a registrata al Palazzetto Baviera che fino a giugno sarà la sede del Commissariato di Alex Bravo. Scelte per le registrazioni anche alcune abitazioni private della zona dell’ex Piano Regolatore. Una grande opportunità per la spiaggia di velluto che apparirà sul piccolo schermo per dodici volte in prima serata. Non mancherà la Rotonda a Mare e il Foro Annonario, ma anche la Rocca Roveresca. Una pubblicità che arriva anche dalle storie Instagram dei protagonisti dove non è raro vedere una ripresa per le vie della città o sul lungomare, anche se, il più delle volte viene fatta durante la registrazione della fiction. Bocci si è ambientato in città, dov’è stato visto passeggiare con un cane al guinzaglio su corso 2 Giugno. Non è raro nemmeno vederlo arrivare sul set, al volante della sua auto. Nel giorno di San Valentino è stato raggiunto, in tutto segreto, dalla moglie l’attrice Laura Chiatti. Le registrazioni proseguiranno fino a giugno, anche se, dovrebbe essere previsto uno stop durante le vacanze di Pasqua, data che da tradizione segna l’inizio della stagione estiva e i locali del lungomare tornano a vivere durante il week-end, mentre gli stabilimenti balneari iniziano gli allestimenti.