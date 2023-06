La fidanzata lo lascia, lui va via dall’abitazione e la denuncia per le sue cose non restituite

La fidanzata lo lascia, lui va via dall’appartamento dove convivevano e a distanza di mesi la denuncia perché non avrebbe più riavuto le sue cose personali indietro: due biciclette, un casco integrale, tv al plasma, vestiti, un set di canne da pesca e persino la scheda elettorale e il porto d’armi. Una sorta di vendetta da innamorato sedotto e abbandonato. Per quella denuncia infatti la sua ex, una jesina di 23 anni, è finita in tribunale con l’accusa di appropriazione indebita. I fatti risalgono all’ottobre del 2019. La giovane era in affitto in una abitazione di Belvedere Ostrense, dove fino a diversi mesi prima aveva convissuto con un coetaneo senigalliese. La storia d’amore però era poi giunta al capolinea e lei lo aveva lasciato. Lui, piccato, aveva abbandonato la casa in fretta e furia, lasciando molte delle sue cose lì. La 23enne, nell’autunno di quattro anni fa, aveva dovuto ridare l’abitazione al proprietario che le aveva concluso il periodo di affitto. Portando via le cose all’interno aveva avvisato il suo ex per informarlo che le sue cose erano state portate via da lei e che lui poteva farsi vivo per riprendere. La giovane non avrebbe ricevuto risposta se non l’arrivo di una lettera da parte dell’avvocato del ragazzo che l’accusava di appropriazione indebita. Chiesto il rinvio a giudizio ieri si è tenuta l’udienza preliminare per l’imputata, difesa dagli avvocati Sergio Cutrona e Bendetta Rosini. La gup Francesca De Palma ha deciso per il non luogo a procedere prosciogliendo la 23enne perché "il fatto non sussiste".