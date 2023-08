La fidanzata: "Scusi, nulla da dire"

"Mi scusi, non è questo il momento". La voce soffocata, poche parole al citofono. Erika, la compagna del killer il giorno dopo l’omicidio è chiusa in casa nell’abitazione in cui viveva con il suo compagno, nel quartiere Prato a Jesi. Le lenzuola matrimoniali stese sotto la finestra e lei dietro a controllare in strada. Troppo forte lo choc e probabilmente anche la paura per lei che viene descritta come una ragazza tranquilla e istruita. Noi del Carlino abbiamo provato a cercarla per parlare, chiederle come possa essere stato possibile che il suo fidanzato si sia trasformato in killer e cosa sia accaduto negli istanti precedenti all’omicidio. Lei sarebbe stata alla guida quando lui, nervoso per il procedere lento del veicolo davanti, avrebbe prima preso a calci e pugni un uomo e poi prelevato la fiocina dalla vettura per mirare dritto al 23enne morto sul colpo.

Dopo l’omicidio il 27enne Fatah Melloul sarebbe risalito in macchina, una Opel, guidata dalla fidanzata Erika che era presente anche durante l’arresto: "Amore vai in casa. Amore scusa, scusa" le ha ripetuto lui in quei frangenti mentre i carabinieri lo bloccavano.