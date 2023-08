La Fiera di Sant’Agostino, un pezzo di cuore

La Fiera di Sant’Agostino è un vortice di emozioni, voci, odori, sapori e spesso ricordi. Ogni senigalliese o habituè della spiaggia di velluto ha almeno un ricordo tra le bancarelle di fine estate. La fiera si irradia in tutto il centro con espositori che propongono qualsiasi tipologia di prodotto: dai libri, all’abbigliamento, passando ai set da cucina sino agli angoli gastronomici. Ce n’è per tutti i gusti e da domenica 27 sino al 30 agosto molti torneranno a popolare il centro storico nella speranza che il tempo sia clemente.

La Fiera avvolgerà gran parte del centro comportando sensibili limitazioni alla viabilità. Difatti sarà istituito divieto di transito per tutti i veicoli e divieto di sosta permanente nelle zone interessate: in via Portici Ercolani, da via Cavallotti a via Manni, via Perilli compreso il sottopassaggio fino all’intersezione con via Bovio, piazza Garibaldi, via Chiostergi, il Foro Annonario, via Dei Macelli, piazza Del Duca, piazza Simoncelli; piazza Saffi, viale Leopardi e l’ area di parcheggio (ex GIL). Le autorità raccomandano inoltre di non sostare e transitare in via Testaferrata, via F.lli Bandiera, via Pisacane e via Mastai, nei tratti compresi tra Via Portici Ercolani e via Armellini, via Oberdan e via Solferino.

Il divieto di transito vale per tutti eccezion fatta per i residenti, i veicoli a servizio di disabili muniti di contrassegno, mezzi di soccorso e di polizia o diretti verso le strutture delle forze dell’ordine, oltre ai veicoli diretti per servizio ed assistenza nella casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti. I residenti, in via Delle Caserme o da via Maierini a via Portici Ercolani, potranno percorrere il tratto a doppio senso di circolazione.

Sarà consentita la libera circolazione dei veicoli nella Z.T.L. e sospesa la validazione degli accessi rilevati dal sistema di rilevazione elettronica tra le 7 del 27 agosto e le 8 del 31 agosto. Sarà istituito il divieto di transito e di sosta, escluso residenti, su via Baroccio, mentre i monopattini non potranno transitare negli orari di apertura degli stand.

Oltre alla mitica Fiera di Sant’Agostino, non va dimenticata la 31esima edizione della Fiera Campionaria di Senigallia che invece partirà oggi pomeriggio alle 17 nel parcheggio dello Stadio "Bianchelli".

Alla Campionaria troveranno posto tanti espositori ed un interessante programma di convegni ed incontri.

Nicolò Scocchera