La figlia del sindaco con la maglia della Juve fa felice papà Simone

OSIMO

La piccola Ines, figlia del sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, era a fianco dei calciatori di serie A l’altra sera prima dell’inizio del calcio di inizio della partita, invitata dall’Inter e vestendo i colori della Juventus. "Avevo preso i biglietti per la partita. L’anno scorso durante il torneo primavera la squadra dell’Inter aveva incontrato Ines e le aveva promesso di portarla in campo l’anno seguente. E così è andata. E’ stata invitata dall’Inter. Figuratevi che io sono juventino. Lei in campo, a me la vittoria". A spiegare quanto accaduto è il primo cittadino stesso in veste però di papà e tifoso che non ha esitato a immortalare il momento con una foto e postarla sui social. Il calendario del torneo di calcio giovanile città di Osimo "Lanari-Bellezza" dell’agosto scorso ha visto impegnata anche la Primavera dell’Inter di Cristian Chivu.

I nerazzurri erano stati inseriti nel gruppo A assieme a Sassuolo e Recanatese. Il torneo, che in tempi ormai lontani ha visto la partecipazione di campioni come Buffon ed Aquilani, è ritornato a quasi vent’anni dalla sua ultima edizione che risale al 2003 ed è nato appunto con la volontà di ricordare la figura di Mauro Lanari, calciatore dell’Osimana scomparso appena sedicenne in un incidente stradale, e dello zio del ragazzo, Roberto Bellezza Callieri. Un evento che ha portato bene a tutti, anche alla piccola. Quella dei giocatori che scendono in campo con i bambini poi è una tradizione nata negli anni Novanta e diffusa nei campionati più importanti e di varie nazioni, che porta grande gioia ed è segno di sportività.