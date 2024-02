La filosofia è alla portata di tutti. Ercolani alla Mole Vanvitelliana

Dopo il grande successo della serata di apertura con Vito Mancuso, torna la rassegna ‘Le parole della filosofia’ di Ancona. Questa sera (ore 21.15, ingresso libero) nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana il direttore artistico accoglierà Paolo Ercolani (Roma 1972), docente all’Università di Urbino, saggista e conferenziere. I libri e gli articoli scientifici di Ercolani sono stati pubblicati in inglese, tedesco e portoghese, oltre che in italiano. Allievo di Domenico Losurdo, studia da molti anni le evoluzioni della società liberale, con particolare riferimento alle tematiche tecnologiche e pedagogiche. E’ tra i fondatori e membro del comitato scientifico dell’Associazione internazionale ‘Filosofia in Movimento’. Dopo aver collaborato per anni con il Manifesto e MicroMega, oggi scrive per le pagine culturali di vari quotidiani nazionali.

Ospite dei più autorevoli festival culturali italiani e internazionali, Ercolani è editorialista del Resto del Carlino e autore per Rai Scuola, Rai Filosofia e Rai Cultura. Il suo ultimo libro, ‘Nietzsche l’iperboreo. Il profeta della morte dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza artificiale’ è stato definito geniale da Sossio Giametta sul Domenicale del Sole 24 Ore. Una novità di quest’anno è ‘La biblioteca filosofica – Incontri con autori italiani’, una serie di ‘incursioni urbane’ in musei, biblioteche, librerie e spazi privati, che prenderà il via oggi (ore 17.15) al Museo Omero. I due autori invitati ad inaugurare la prima parte sono Stefano Simoncelli, autore di ‘Sotto falso nome’, finalista alla prima edizione del "Premio Strega" per la poesia 2023, e Luigi Ferrari con ‘Il cenacolo di Shakespeare’.

Simoncelli è stato uno dei redattori di ‘Sul porto’, importante rivista di poesia e politica che ha avuto tra i suoi collaboratori i più significativi poeti del Novecento. Le sue pubblicazioni hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Ferrari, laureato in Architettura si è anche diplomato in composizione polifonica e analisi musicale a Milano. Ha collaborato con il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro alla Scala e il Festival Musica Contemporanea alla Biennale di Venezia. E’ stato, tra le altre cose, direttore e sovrintendente al Teatro Comunale di Bologna, direttore artistico del ‘Rossini Opera Festival’, del ‘Wexford Festival Opera e del Teatro della Maestranza di Siviglia. Presiede l’Istituto Nazionale Studi verdiani e l’Associazione Reggio Parma Festival.