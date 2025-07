La finale è Ill.Pa Giuliani-Dolce Amare Palombina

ILL.Pa Giuliani-Dolce Amare Palombina: e finale sia. Saranno le due formazioni, questa sera in piazza Pertini ore 21:30, a contendersi la vittoria della 26esima edizione del Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka. A sfidarsi per il titolo del torneo, le protagoniste del girone A: la Dolce Amare Palombina, squadra imbattuta fino a qui e l’ILL.Pa Giuliani, unica sconfitta proprio per mano della Dolce Amare.

Le semifinali. ILL.Pa Giuliani è la prima finalista. Gli uomini di mister Cafù battono i campioni in carica della MyGym 5-2. L’ILL.Pa è da subito senza freni: dopo 8’ Carnevali segna il vantaggio, Campo raddoppia. La MyGym prova a invertire il trend, riuscendoci: Quercetti e Astuti riportano in campo la parità, e sul 2-2 termina la prima frazione di gioco. Le due sfidanti si giocano tutto nella ripresa: Piersimoni allunga, ILL.Pa Giuliani di nuovo in vantaggio; la MyGym decide di giocarsi il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma gli effetti non sono quelli sperati: Gonzalez firma il 4-2, mentre Piersimoni segna il gol che chiude la gara e vale la finale.

Nella seconda semifinale, l’insuperata Dolce Amare Palombina se la vede brutta, vincendo solo in rimonta sull’Open Ufficio Services. Pronti, partenza, via. L’Open Ufficio Services va sul 4-0, sotto gli occhi increduli della Dolce Amare: Caimmi, Lunardi, Pranzo, Frontino, un gol dietro l’altro. Poi, dopo la pausa, arriva Sgolastra, il ciclone in grado di spazzare via tutto; ne segna quattro, caricandosi la squadra sulle spalle. 4-4 a dieci minuti dal termine.

La Dolce Amare Palombina è ormai in stato di grazia tanto che, a tre minuti dal triplice fischio, Di Placido la spedisce in finale, 5-4.

Questa sera, sfida nella sfida, Sgolastra (Dolce Amare Palombina) contro Piersimoni (ILL.Pa Giuliani), attuali primi due posti nella classifica marcatori.

"Per noi è la prima finale in assoluto al Città di Ancona - dice Nico Sgolastra, capocannoniere del torneo con dieci reti -. Affronteremo una squadra molto solida, una vera e propria squadra di calcio a 5 partecipante al campionato di serie B, con l’aggiunta di pedine importanti come Piersimoni, Sabbatini, Carnevali e Campo. Loro hanno una rosa più lunga rispetto alla nostra, e credo che abbiamo qualcosa in più rispetto a noi. I favori del pronostico sono per loro, anche se tutti sappiamo che le finali vanno giocate. Per quanto riguarda il titolo di capocannoniere, diciamo che non è più un’ossessione come lo era quando ero più giovane, ma sono contento di aver contribuito con i miei gol ad arrivare a quella che sarà una serata fantastica".

Dritto al punto Gabriele Piersimoni, otto gol per lui: "Personalmente preferisco lasciare il capocannoniere a Nico, ma vincere il torneo (sorride, ndr). Questa sera non sarà semplice, occorrerà fare una gara attenta, decisa, cercando di punirli quando ce ne sarà l’occasione".

Alice Mazzarini