La Finanza scopre B&B abusivi. Pubblicizzati online, maxi multe

I clienti li contattavano via social network e soggiornavano per brevi e lunghi periodi nelle colline del Verdicchio, ma quei B&B e affittacamere erano inesistenti per il fisco e non solo. La guardia di finanza del comando provinciale ha concluso un’operazione che ha portato a scovare ben sei strutture ricettive irregolari.

Sono fioccate multe di almeno 6mila euro per i 6 b&b ed affittacamere fantasma. Le indagini sono partite in piena stagione estiva in Vallesina, dove sono emerse numerose irregolarità. Le attività dei militari della compagnia di Jesi, si sono concentrate anche sui principali social network, dove hanno trovato diverse strutture che si sono improvvisate operatori turistici, anche senza le necessarie autorizzazioni e licenze. Un danno sia per i clienti che per gli operatori che regolarmente registrano le presenze e pagano le tasse.

Fra le violazioni riscontrate anche l’omessa esposizione, da parte di ben sei gestori, del codice identificativo nazionale (Cin) richiesto dalla legge per identificare in modo tracciabile le unità immobiliari destinate a locazioni turistiche e brevi, in violazione dell’obbligo di legge. Le fiamme gialle hanno ricostruito redditi nascosti al fisco per 25mila euro. Un’attività quella della guardia di finanza utile a "prevenire, ricercare e reprimere ogni violazione economico-finanziaria". Obiettivo: "Promuovere l’ordine economico, la stabilità finanziaria, la regolarità dei mercati e la competitività delle imprese".