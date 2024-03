La Fiorini Pesaro si arrende al Casale. Ecco il controsorpasso in classifica

Un match combattuto tra Fiorini Pesaro Rugby e Rugby Casale, serie A, che vede i padroni di casa avere la meglio per 28-7. I veneti vendicano il sorpasso dell’ultima giornata, guadagnano 5 punti in classifica e sorpassano nuovamente i giallorossi.

La Fiorini scende in campo con una formazione fortemente rimaneggiata a causa delle numerose assenze, ma inizia bene il match mostrando grinta e concentrazione. A sbloccare per prima il punteggio è Casale che con una meta si porta in vantaggio (7-0). Pesaro non cede; una bella giocata della mischia, dopo un calcio di punizione dalla linea dei 5 metri, porta alla meta di Tontini che pareggia i conti (7-7). I padroni di casa continuano a mettere pressione alla difesa giallorossa e sul finire del primo tempo segnano la seconda meta (14-7). Il secondo tempo evidenzia le difficoltà dei giallorossi. Dopo un inizio positivo, i kiwi perdono concentrazione e Casale ne approfitta. I pesaresi partono in attacco ma non riescono a concretizzare mentre i padroni di casa sfruttano ogni occasione e segnano altre 2 mete chiudendo il match sul 28-7. Adesso due domeniche di pausa prima delle ultime sfide della stagione: "Dovremo ricaricare le pile e recuperare gli infortunati", così il tecnico Panzieri.

b. t.