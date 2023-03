La Fiorini scelta per l’"Elite Lounge"

SENIGALLIA

La Fiorini Packaging di Senigallia e le Montefeltro Foraggi di Saccorvaro sono tra le 17 imprese italiane selezionate per far parte della nuova edizione dell’Elite Lounge di Intesa Sanpaolo, la prima del 2023, destinata a celebrare i cinque anni di collaborazione tra il primo Gruppo bancario italiano ed Elite, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Il programma Lounge Elite ha l’obiettivo finale di individuare le più promettenti realtà imprenditoriali italiane per prepararle ad affrontare le sfide della crescita attraverso un set di servizi a supporto del business. Fiorini Packaging dà così un altro segnale importante riguardo alla vitalità dell’imprenditoria locale. La Fiorini Packaging ha chiuso il 2022 con 5 milioni di utile e, con tutti i collaboratori, ha deciso di condividere il 10%, per aver contribuito al risultato e premiare così quanti ogni giorno si impegnano per far si che l’azienda possa continuare ad essere non solo una realtà locale ma mondiale. Progettualità e visione che i fratelli Fiorini (Giovanni, Francesca e Stefania) da sempre mettono in campo dando così un ruolo prospettico del futuro all’azienda.

Nella foto, Giovanni Fiorini