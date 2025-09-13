La fisarmonica del Pif tra tango, milonghe ed emozioni world

Un sabato di emozioni world e sudamericane, dal tango alle milonghe, al Premio Internazionale della Fisarmonica, che vive oggi la quarta e penultima giornata dell’intenso cartellone del 50esimo che sta richiamando un folto pubblico di appassionati e spettatori. Quella odierna è una delle tappe più suggestive ed importanti: proseguono le audizioni del Premio&Concorso con le categorie D della sezione classica e quelle student e junior della world e alle 11 al salone degli Stemmi si svolge la conferenza internazionale sul valore dell’arte della fisarmonica, progetto che si pone l’obiettivo di tutelarla in prospettiva Unesco come parte integrante del patrimonio immateriale dell’umanità.

A mezzogiorno in piazza della Repubblica il Duo Bugari, due giovani talenti che stanno conquistando pubblico e critica grazie alla freschezza del loro repertorio e alla sintonia perfetta. Alle 17 in Comune il progetto Voci a Mano, alle 18 in piazza della Repubblica il palco spetta al Daniele Falasca Duo e la serata prosegue alle 20.30 con l’energia trascinante di Emy Dragoi, "ambasciatore del jazz manouche e tzigano": un concerto che promette virtuosismo e libertà improvvisativa, tra radici rom e slancio contemporaneo. Alle 21.30 all’auditorium San Francesco spazio al pathos del Giacomo Medici Tango Ensemblee il gran finale è affidato, alle 22 nella piazza centrale, al brasiliano Luciano Maia, uno dei maestri della tradizione gaucha. Tra milonghe, chamamé e ritmi popolari, Maia condurrà il pubblico in un viaggio ardente dentro l’anima del Sud America.