La Flotilla verso Gaza: "Droni sulla nostra barca. Iniziamo a dare fastidio"

Le navi della Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla), su cui è imbarcata anche l’anconetana Silvia Severini, sono state di nuovo attaccate dai droni, due notti fa. "Sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. È un episodio molto grave, che crea un precedente. Ci auguriamo che la politica intervenga". A chiederlo è stata Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia della flotta. E la politica, infine, ha risposto. "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla – ha dichiarato ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto – ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro. La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso". L’invio della fregata è stato deciso dal ministro mentre si trovava in Estonia, alle 3.50 di ieri notte.

"Notte impegnativa ma dobbiamo metterlo in conto" ci ha scritto ieri mattina Severini mentre proseguiva il viaggio verso Gaza con la sua barca, la Seulle. "La nostra non è stata attaccata – ha precisato Severini – eravamo un po’ ai margini per un piccolo problema al motore, poi risolto verso le tre di notte ora locale". Anche la nave dell’attivista anconetana era seguita dai droni: "Avevamo comunque i droni sulla testa ed eravamo in stato di allerta. L’equipaggio si è comportato bene, senza momenti di panico".

Le barche sono state attaccate da circa undici droni: prima hanno scaricato sostanze urticanti, poi hanno prodotto bombe sonore e infine si sono schiantati addosso alle barche. "Alcune barche hanno riportato danni alla randa e strallo della randa, altre hanno a bordo ordigni che non sappiamo se esplosi o meno", ci ha raccontato Severini. Il governo italiano non ha solo inviato la fregata Fasan ma, per bocca del ministro della difesa, ha anche duramente criticato l’episodio: "In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna". Anche la Cgil ha condannato il fatto, annunciando di essere pronta allo sciopero generale. L’Onu avvierà un’inchiesta indipendente. L’attacco alla flotta è inaccettabile anche per la Commissione europea.

Severini, che ha deciso di imbarcarsi sulla flotta dopo essere stata l’estate scorsa al Cairo per la Marcia Globale per Gaza e a Bruxelles per manifestare davanti al parlamento europeo, è consapevole dell’ostilità del governo israeliano: "Iniziamo ad avvicinarci e a dare fastidio" ha concluso l’anconetana a bordo di una delle barche in viaggio per Gaza.