La folle corsa tra due Ferrari Schianto e fuoco su una villa

di Silvia Santini

Era verso mezzogiorno ieri quando si è udito il botto, fragoroso, e poi si è alzata in aria una lunga colonna di fumo e fuoco. Si è temuto il peggio, si pensava che dentro a una di quelle supercar coinvolte nell’incidente ci fosse un ferito gravissimo. Due Ferrari sono finite fuori strada in via Molino Basso, alla periferia di Osimo. Uno schianto spettacolare avvenuto alla fine del rettilineo che dal centro commerciale La Coccinella porta al bivio per quella lunga strada, in direzione centro. Le due supercar avrebbero sbandato all’altezza di un dosso e non sarebbero riuscite a rimanere sul curvone, finendo dritte su un terreno agricolo e schiantandosi addosso al muro perimetrale di una villa. Una delle due auto addirittura ci è salita sopra, finendo per sfondare la recinzione del giardino. A riprendere tutta la scena in diretta, pazzesca come in Fast and furious, la telecamera della villa. Si vede bene che la prima macchina a non prendere la curva è la Ferrari di colore rosso, poi la seconda, quella blu, che vola in aria e prende fuoco a seguito dello schianto. Pezzi delle macchine volano ovunque e finiscono anche nella piscina della villa. Poi si vede subito scendere il conducente della supercar rossa, una macchina si ferma e arrivano di corsa alcune persone a piedi, coloro che hanno udito il botto. Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto in una strada che ha come limite massimo i 50 chilometri orari, stanno indagando gli agenti della polizia locale di Osimo, presenti con una pattuglia dei carabinieri. Al vaglio il profilarsi di eventuali denunce. Inizialmente si era alzato anche Icaro dall’ospedale regionale di Torrette ma poi è tornato indietro quando i soccorritori già sul posto con l’automedica di Osimo hanno assicurato che uno dei due automobilisti era rimasto ferito lievemente e l’altro era addirittura illeso.

Al volante delle due auto di lusso due amici di origini straniere, un belga e un olandese, entrambi 50enni, in villeggiatura in zona. Sul posto sono arrivati i loro amici italiani, residenti a Recanati, contattati da loro stessi una volta scesi dalle loro auto. I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e quelli della centrale di Ancona con l’autobotte erano già al lavoro. Ha raggiunto quel punto anche il sindaco Simone Pugnaloni: "La sicurezza stradale è all’ordine del giorno della nostra amministrazione – ha detto – Da poco avevamo concluso l’asfaltatura e la segnaletica a terra. Ho rassicurato i cittadini che sarà compito nostro mettere un guardrail lì a protezione, per quel che si può, rispetto a questi accadimenti. Non avrei mai potuto pensare che sarebbe accaduto quanto ho visto ieri dalle immagini della diretta della telecamera e poi sul posto. Una macchina completamente bruciata, un’altra distrutta. Mi dispiace per quanto successo: la sicurezza stradale è importantissima e noi come Comune ci teniamo molto. Il comando di polizia locale è entrato subito in azione".

Dura la condanna di tutti coloro che hanno visto le immagini delle due auto schiantate che hanno messo in pericolo anche l’incolumità degli automobilisti ignari in transito per via Molino Basso.