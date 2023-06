La Fondazione Fileni premia gli studenti

La Fondazione Marco Fileni premia i migliori studenti di Ancona e Macerata: consegnate 30 borse di studio nell’ambito della VII edizione del progetto "Crediamo nei giovani". Assegnati a 15 studenti delle scuole superiori e 15 universitari ben 45mila euro. Ieri la cerimonia al circolo cittadino di Jesi con il rettore dell’università politecnica Gian Luca Gregori, presidente del comitato tecnico scientifico della Fondazione. Dal 2016 la Fondazione Fileni ha già investito 300mila euro, premiando 198 studenti per "promuovere merito e solidarietà". La Fondazione intende puntare su una "sempre maggiore diffusione dell’energia positiva di Marco Fileni, rivolgendosi ai giovani per facilitare la scoperta della loro unicità, facendo orientamento e formazione". Tra i premiati 10 sono dipendenti, coniugipartnercompagni o figli di dipendenti o soccidari delle aziende della filiera Fileni, ai quali sono stati consegnati assegni da 500 euro e da 2.500 euro. "Con grande orgoglio- dichiara Giovanni Fileni fondatore del gruppo - premiamo anche quest’anno studenti che si siano distinti per l’impegno nel proprio percorso di studi, perché, grazie anche al nostro contributo, possano seguire quei valori di positività ed entusiasmo che animavano Marco".