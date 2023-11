La fondazione Michele Scarponi e i fondi con una stella natalizia

Per la prima volta quest’anno la Fondazione Michele Scarponi, nata in memoria dell’aquila di Filottrano, propone la stella di cioccolato per festeggiare un dolce Natale all’insegna della solidarietà. La stella è disponibile sia al cioccolato al latte che al cioccolato fondente, pesa 350 grammi e viene proposta con una donazione minima di 15 euro. E’ solidale perché scegliendola si sostiene il progetto educativo "La strada è di tutti, a partire dal più fragile" per diffondere una nuova cultura stradale nel Paese. "Per come lo abbiamo strutturato, è un progetto che permette di approfondire con studenti e studentesse temi importanti e trasversali, dall’urbanistica alla comunicazione, dall’ambiente al sociale – dice il fratello Marco (nella foto), segretario generale della fondazione –. Soprattutto crediamo che con questo tipo di approccio educativo, arrivi chiaro il messaggio di quanto siano fondamentali i comportamenti e le scelte individuali quando si va per strada ma anche che un futuro basato sulla sicurezza e la mobilità sostenibile è possibile e diamo gli strumenti per poterlo costruire insieme".