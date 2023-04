"La Fondazione restituisca 14 milioni ad Autostrade"

di Silvia Santarelli

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla Fondazione "Città di Senigallia", presieduta allora dal dottor Guzzonato, sulla vicenda dell’esproprio dei terreni per realizzare la terza corsia dell’autostrada A14. C’è l’ordinanza che obbliga a restituire ad Autostrade per l’Italia spa un ingente importo, già incassato da anni dalla Fondazione, in fase di determinazione ma secondo le stime degli uffici superiori a 14milioni e 500mila euro. "Ricordo che la Fondazione – spiega Corrado Canafoglia, commissario straordinario – costituisce un importante valore per l’intera Comunità, in quanto eroga servizi socio – sanitari di residenza protetta a 42 anziani nella palazzina Nord, assistenza ad 8 alluvionati e 15 malati psichiatrici nella palazzina Sud, ha alle proprie dipendenze 30 lavoratori, e tramite la concessione gratuita dei suoi immobili permette ad alcuni enti di prestare un’attività importante sociale e di assistenza nel territorio a favore di malati psichiatrici e ad oltre 130 famiglie in difficoltà tramite l’erogazione di beni alimentari di prima necessità, nonché un’educazione culturale – musicale ad oltre 400 giovani della nostra comunità. Rappresento che allo stato non sussiste alcun motivo di interruzione dei servizi erogati dalla Fondazione ai propri ospiti, né di inadempimento agli obblighi assunti con i fornitori dell’Ente".

"Verrà comunque – prosegue – intensificata l’attività di risanamento intrapresa durante il commissariamento, che ad oggi ha dato concreti risultati con l’obiettivo precipuo di mantenere la continuità aziendale".

Il Commissario chiede di sostenere la Fondazione in questo momento difficile: "Pertanto oltre alla massima dedizione che il sottoscritto e tutti i collaboratori e dipendenti porranno nella risoluzione di questo momento critico dell’ente, auspico che tutti i soggetti, pubblici e privati compresa la politica comunale e regionale, collaborino proficuamente all’attività di risanamento dell’ente e di risoluzione di tale seria problematica per permettere alla Fondazione di continuare ad erogare i propri servizi importanti per la Comunità", conclude Canafoglia.