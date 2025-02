La Fondazione Spontini riabbraccia Pieralisi

La Fondazione Pergolesi Spontini "riabbraccia" la Pieralisi Maip. La storica azienda, leader internazionale nella produzione di impianti di estrazione oleari e delle macchine centrifughe per separazione industriale, torna in qualità di Fondatore sostenitore per il triennio 2025-2027. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha accettato con grande soddisfazione la richiesta dell’amministrazione delegato della Pieralisi Maip, l’ingegnere Aldino Zeppelli, di riannodare lo storico rapporto tra la realtà industriale e l’ente culturale che gestisce il Teatro Pergolesi di Jesi e le attività di valorizzazione e ricerca sui due compositori marchigiani. Rapporto che era venuto meno con la scomparsa di Gennaro Pieralisi: il grande imprenditore jesino fu tra i primi e più assidui sostenitori privati della Fondazione, e molto importante fu il suo apporto di pensiero e di conoscenze manageriali all’interno del Cda dell’ente culturale, dove rimase ininterrottamente dal 2001 al 2019. Per Aldino Zeppelli, che entra di diritto nel Cda della Fondazione, la scelta dell’azienda va proprio nella direzione di "riprendere quel mecenatismo culturale che l’ingegnere Gennaro Pieralisi aveva fatto proprio, e con esso recuperare i valori di vicinanza al territorio che hanno contraddistinto la storia della Pieralisi, azienda che opera in tutto il mondo, ma che vuole mantenere ben saldo il proprio quartier generale a Jesi". La ratifica è arrivata ieri. Per la Fondazione Pergolesi Spontini, il presidente Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi, e il direttore generale Lucia Chiatti, hanno rivolto all’ad della Pieralisi un sentito ringraziamento "per l’impegno a sostenere le attività della Fondazione e a svolgere un ruolo proattivo all’interno dell’ente. È un gesto che conferma la volontà di instaurare e rafforzare legami con la comunità ed i territori locali". L’articolo 7 dello Statuto della Fondazione Pergolesi Spontini riconosce la qualifica di Fondatore sostenitore a coloro che si impegnano per almeno tre anni nel sostegno economico della Fondazione. I Fondatori sostenitori hanno diritto di nominare un membro del Cda e di nominare, nell’Assemblea speciale dei Fondatori sostenitori, due membri che hanno diritto di partecipare e votare nell’Assemblea generale. Previsti ulteriori benefit in termini di visibilità, rappresentanza e di utilizzo degli spazi teatrali in forma agevolata. Questa è solo una delle numerose misure contemplate nella campagna di raccolta fondi 2025 ‘Io sostengo il Pergolesi. Il teatro nel territorio, il territorio nel teatro’, grazie alla quale tutti possono sostenere le attività del Pergolesi, uno dei più apprezzati teatri storici delle Marche, candidato a Patrimonio mondiale dell’Unesco.