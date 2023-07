La fontana dei cavalli s’illumina "I primi custodi sono gli anconetani"

"Noi la restituiamo alla città adesso sta all’educazione della gente e allo spirito di tutela proteggerla. I primi custodi sono gli anconetani". Così il sindaco Daniele Silvetti ha inaugurato ieri sera, con un taglio del nastro fatto alle 21.20, la restaurata Fontana dei Cavalli. In piazza Roma c’erano diversi curiosi e quasi tutta la giunta. Non è voluto mancare anche l’ex assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi che ha detto "questo è un risultato del nostro precedente lavoro". Un lavoro che è stato riconosciuto anche dal sindaco tanto che ha invitato Foresi ad unirsi alla foto di gruppo per il fatidico taglio del nastro tricolore. A fianco al sindaco la sovrintendente Cecilia Calorosi, che ha vagliato il restauro fatto dalla "Halt impresa restauri". Le mani del lavoro sono state quelle del restauratore di opere d’arte Davide Borzacchini. "Abbiamo apportato delle modifiche invisibili alle ali - ha spiegato il restauratore - con un travertino che consente di reggere meglio il peso, un sistema a prova di vandali se qualcuno decidesse di salirci sopra". Insomma ali dei quattro cavalli più resistenti. Dopo il taglio del nastro è stata aperta l’acqua, a circuito di riciclo e quindi non potabile. Ad illuminarla una luce bianca che esalta la mitologia del mare che rappresenta l’opera e quindi il legame della città con esso. La fontana è in piazza Roma dal 1908. Il recupero dopo gli atti vandalici è durato sei mesi e il restauro è costato 125mila euro con una sponsorizzazione della Confartigianato. Dopo aver proceduto alla rimozione delle incrostazioni mediante strumenti di precisione, si è proceduto alla disinfezione su tutte le superfici, alla ripulitura ad acqua e al risanamento e consolidamento di tutte le parti in pietra che erano risultate distaccate o pericolanti. ma. ver.