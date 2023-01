La "Fontana dei Due Soli" è abbandonata Umidità, intonaco che si stacca e sporcizia

La povera "Fontana dei Due Soli", abbandonata e malridotta. Un’opera d’arte, quella donata da Enzo Cucchi alla città ormai più di sei anni fa e che adesso mostra tutti i suoi problemi. Sottoposta alle continue intemperie, tra pioggia e vento, ma anche al’inquinamento dell’area portuale, la Fontana di Cucchi ha continuo bisogno di restauro e ne avrebbe anche adesso. Ieri mattina, il Carlino ha effettuato un sopralluogo al porto antico e dopo aver preso atto che da un paio di settimane le impalcature attorno all’Arco di Traiano sono state tolte a fine lavori di restauro, ci siamo imbattuti sulla Fontana realizzata nel piazzale davanti alla Banchina. E sulle sue condizioni attuali di conservazione che non sono per niente buone. Le lacune principali si trovano sia sulla parte frontale dell’opera, quella dove si trova il rubinetto per l’acqua, al momento fuori uso. La parte in muratura presenta profonde macchie di umidità che ne hanno corroso la sostanza, pezzi di intonaco che vengono via con la sola pressione delle dita, profondi solchi neri. La pulizia della stessa, non potendo essere fatta con frequenza, presenta delle evidenti lacune sotto questo profilo. L’altra parte che andrebbe attenzionata e protetta è quella che riguarda i pannelli delle bocche d’acqua lungo il canale interno della fontana. Il flusso d’acqua produce delle gocce di ritorno che finiscono sui lastroni neri provocando, una volta che le gocce si asciugano, un effetto molto impattante. Metà di quei lastroni, originariamente neri, hanno assunto un evidente colore bianco calcareo. La fontana è sporca anche esternamente, sulle sedute, e sulle coperture dei lastroni che formano i due corpi principali. Ci sono escrementi di volatili, ma è normale che trovandosi in un’area portuale frequentata da tantissimi gabbiani ciò possa accadere. Forse queste conseguenze andavano previste al tempo della realizzazione dell’opera del Maestro Cucchi. L’unica buona notizia riguarda proprio i lastroni neri che coprono la fontana. Più volte lesionati da gesti inconsulti adesso appaiono in condizioni soddisfacenti. Il Carlino era stato testimone dell’uso di quelle lastre fatto da skaters che anni fa li avevano usati come rampa di lancio provocando inevitabili conseguenze sulla superficie. Nel caso ritenuto necessario, non sarebbe né il primo e né l’ultimo restauro della Fontana, ceduta gratuitamente da Cucchi ma bisognosa di tante attenzioni.