La Fontana del Calamo si colora di lilla, giallo e blu per giornate particolari

La Fontana delle 13 Cannelle si colora di lilla. Al via ieri sera l’utilizzo dell’illuminazione speciale a colori dedicata alle giornate internazionali in ambito sanitario. La stessa cosa adesso capiterà altre 14 volte da qui alla fine dell’anno, con le Fontana del Calamo che è stata restaurata e inaugurata di recente. Il 15 marzo ricorre la Giornata sui Disturbi del Comportamento Alimentare. Grazie all’impegno dell’Associazione dei Comuni Italiani (Anci) e di Never give up Onlus, i Comuni italiani aderiranno alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro i disturbi alimentari, illuminando piazze e monumenti di lilla. Anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni in Italia: se intercettati e trattati in tempo, i disturbi dell’alimentazione possono essere curati, ma, purtroppo, solo il 10% di chi soffre chiede aiuto. "Per questo – riferiscono i portavoce della associazione – è fondamentale fare luce su questi disturbi per rompere il silenzio e sensibilizzare sull’importanza di chiedere aiuto tempestivamente".

Per sensibilizzare la cittadinanza anconetana, su decisione della giunta comunale, le 13 Cannelle saranno illuminate con vari colori a seconda dell’evento. Il 21 marzo prossimo di giallo e blu per la Giornata Mondiale per la Sindrome di Down e il 28 per quella della Endometriosi (giallo). Il mese più rappresentato sarà novembre con quattro appuntamenti. Si chiuderà il 1° dicembre con la Giornata Mondiale dell’Aids: quel giorno il colore sarà il rosso.