"La fontana del laghetto in degrado Senz’acqua e piena di sporcizia"

"La fontana laghetto dei giardini Regina Margherita è in pieno degrado". La denuncia è arrivata nei giorni scorsi dal consigliere comunale di opposizione Pino Pariano che, raccolte alcune segnalazioni dei cittadini, ha messo in evidenza il degrado in cui versa la bella fontana al centro del frequentato parco pubblico. Ma poco dopo sono arrivati gli operai ad avviare una pulizia straordinaria.

"Senz’acqua, piena di sporcizia e pezzi di calcinacci – rimarcava Pariano - così giace la fontana-laghetto dei giardini pubblici. Quello che dovrebbe essere un posto di bellezza da ammirare, soprattutto per i turisti, in realtà ora è lasciato al puro degrado rappresentando un potenziale pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei più piccoli che si recano al parco con le famiglie. La vasca, invece di contenere acqua, è colma di rifiuti e calcinacci, diventando un neo invece che un’attrazione del parco. Che sia il caso di intervenire per colmare questa situazione di degrado e, soprattutto, mettere in atto una messa in sicurezza che includa la predisposizione di adeguati sistemi per evitare l’accumulo di sporcizia durante il periodo invernale?" concludeva il consigliere.

Ma proprio nelle ultime ore la fontana al centro dei giardini è stata svuotata dell’acqua per la pulizia straordinaria che viene effettuata poco prima dell’arrivo della bella stazione. Probabilmente nei prossimi giorni l’opera sarà completata. Del resto l’area è molto frequentata da famiglie con i loro bambini e ragazzi e ad ogni stagione invernale ultimamente spunta il nodo pulizia e degrado della fontana laghetto. La protesta corre anche sui social network dove in tanti lamentano lo stato di manutenzione cittadina, soprattutto per la manutenzione di strade e marciapiedi prive da anni di interventi.