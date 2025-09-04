La fontana di San Domenico verso il restauro: primi passi

Verso il restauro della fontana San Domenico o del Piano (costruita nel 1887), la giunta Ghergo avvia la progettazione. "Fabriano – si legge nella relativa determina - è una città ricca di storia e cultura, in grado di unire con gusto antichità, arte e tradizioni popolari. Tra le ricchezze architettoniche vi è la fontana San Domenico sita in piazza Quintino Sella, in prossimità della chiesa di San Domenico che nel corso degli anni ha subito trasformazioni che ne hanno deteriorato l’aspetto. E’ necessario riparare i danni cagionati negli anni e un più generale adottare un intervento di restauro della stessa mediante attività di progettazione".

Nominato il Rup, responsabile unico del procedimento, l’architetto Roberta Crudeli, nomina "finalizzata alla realizzazione del progetto". Un sogno, quello di restaurare e far tornare a zampillare questa storica fontana, che era dell’assessore alla Cultura Andrea Giombi che, ormai cinque anni e mezzo, fa sollecitò questo intervento quando era consigliere di opposizione. Ma già prima alcuni cittadini avevano formalizzato questa richiesta. Ora ci siamo, anche resterebbero da individuare i fondi necessari all’intervento. Tale fontana, sin dal medioevo e con forme diverse, è stata importante per la città. La sorgente di San Domenico o del Piano, aveva origine dal colle Biacqua e alimentava proprio la fontana posta in piazza San Domenico oggi a secco. Allora l’acqua era giudicata sufficiente per abbeverare animali e persone.

Sara Ferreri