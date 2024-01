La Form accompagna in un viaggio tra "Mosca e San Pietroburgo"

Dopo lo straordinario successo del debutto, la stagione della Form, intitolata ‘Geografie Musicali’, porta il pubblico in viaggio verso ‘Mosca e San Pietroburgo’. Questo il titolo del concerto che oggi (ore 17) si potrà ascoltare al Teatro Pergolesi di Jesi. Il repertorio va alle radici di una profonda cultura musicale, restituendone utopie e disincanti. Si inizia con lo schizzo sinfonico ‘Nelle steppe dell’Asia centrale’ di Aleksandr Borodin, originariamente pensato per celebrare il giubileo d’argento dello zar Alessandro II, e si prosegue con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in fa diesis min., Op. 1, di Sergej Rachmaninov, eseguito da Gianluca Luisi, considerato dalla critica uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. Chiusura con la Sinfonia n. 5 in mi min., Op. 64 di Pëtr Il’ic Cajkovskij, opera anch’essa nel segno del fatum, come la Quarta scritta undici anni prima. Sul podio salirà Manlio Benzi.