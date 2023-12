La Form cerca il direttore artistico

La Form cerca una ‘guida’. La Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, infatti, con un avviso pubblico ha indetto una manifestazione di interesse all’incarico di direttore artistico, per individuare soggetti qualificati a cui affidare l’incarico per il biennio 2024-2025. Il procedimento non ha caratteristiche concorsuali. Il documento deliberato dal cda è disponibile sul sito www.filarmonicamarchigiana.com. Le domande dovranno essere redatte secondo il modello disponibile sul sito stesso e sottoscritte in forma autografa, e dovranno pervenire solo a mezzo Pec a filarmonicamarchigiana@legalmail.it, entro le ore 12 di mercoledì 27.