La Form chiude il suo viaggio con il concerto "Venti del Nord"

Ultimo programma della stagione sinfonica della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana. Le ‘Geografie musicali’ dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana ancora una volta accompagnano il pubblico in un meraviglioso viaggio che, partito a gennaio dalla Vienna di Haydn, Beethoven e Brahms, arriva nelle terre scandinave con ‘Venti del Nord’. Stasera (ore 21) al Teatro Tullio Giacconi di Chiaravalle si potrà ascoltare un affascinante concerto dedicato ai due maggiori compositori scandinavi, il norvegese Edvard Grieg e il finlandese Jean Sibelius, con celebri capolavori interpretati da due giovani artisti di grande talento: la violinista So Young Lee, premiata nel 2023 al ‘Concorso Postacchini’ di Fermo, e il direttore Enrico Lombardi. Il programma è un fantastico volo musicale alla scoperta di una natura incontaminata, selvaggia, misteriosa: una natura stimolatrice che ha portato l’uomo, che vi è immerso, a cercare di stabilire nuovi confini e ambiti di conoscenza. E così con Grieg si rivisita, nella ‘Holberg Suite’, la Norvegia settecentesca, colta e insieme popolare, per poi sognare, nella prima suite dal celeberrimo ‘Peer Gynt’, viaggi avventurosi nell’oscuro regno dei Troll fra incantevoli albe boreali. Infine, con Sibelius, nello splendido Concerto per violino, uno dei concerti violinistici più singolari dell’intero secolo, si inseguono stormi di gru che ‘veleggiano in piena musica’. Biglietti in vendita al botteghino del teatro e online sul sito www.vivaticket.it. Per informazioni: 071 206168 e info@filarmonicamarchigiana.com.