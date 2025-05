La Form chiude la stagione: sul palco c’è l’oboe di Mayer

Chiusura in grande stile per la stagione sinfonica della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana. Due i concerti previsti in provincia di Ancona. Il primo è previsto nel capoluogo questa sera (ore 20.30), al Teatro Sperimentale, ultimo appuntamento di ‘Ancona Classica: Una stagione di grande musica’, in collaborazione con Università Politecnica delle Marche, Comune e Società Amici della Musica "Guido Michelli"). Domani toccherà al Teatro Gentile di Fabriano (ore 21).

Grande protagonista è Albrecht Mayer, oboe solista dei Berliner Philharmoniker, che ha lasciato un segno significativo sia nella musica orchestrale che in quella da camera e come solista. Il suo talento, la tecnica impeccabile e un approccio emotivo alla musica lo hanno reso un punto di riferimento mondiale per gli oboisti contemporanei. Per la prima volta sale sul podio dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Mayer interpreterà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.

Il programma parte con la mozartiana Ouverture di ‘Cosi fan tutte’, a cui segue la dimensione idilliaca del Concerto per oboe e orchestra in fa magg. K. 293, proposto in prima esecuzione italiana secondo la ricostruzione di Gotthard Odermatt, il compositore svizzero a cui Mayer chiese di completare il frammento di 61 battute, in quello che l’oboista tedesco afferma essere il ‘profondo inchino a Mozart’. Questa meravigliosa novità si unisce alla Terza Sinfonia di Beethoven, opera che mantiene intatta la sua immensa forza comunicativa. Ispirata a Napoleone, visto come eroe portatore di nuovi valori, è proprio a partire dall’Eroica che Beethoven modifica la destinazione del genere sinfonico: dagli obiettivi di intrattenimento per un ambiente ristretto e chiuso, la Sinfonia diventa oggetto di discussione per una moltitudine finora sconosciuta a cui il compositore affida il compito di veicolare i suoi ideali illuministici.