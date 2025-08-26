La formazione anconetana di Fdi: "Puntiamo a ottenere tre seggi"

Fratelli d’Italia svela la formazione della provincia di Ancona per le prossime Regionali. L’obiettivo è dichiarato, parola dell’europarlamentare Carlo Ciccioli: conquistare tre seggi, superando i due del 2020. La squadra comprende Marco Ausili (Ancona), Mirella Battistoni (Fabriano), Goffredo Brandoni (Falconara), Giacomo Bugaro (Ancona), Corrado Canafoglia (Senigallia), Simone Cola (Mergo), Angelica Lupacchini (Ancona), Milva Magnani (Jesi) e Sirena Rosciani (Osimo). Ciccioli ha sottolineato l’importanza strategica del territorio anconetano, che rappresenta un terzo della popolazione marchigiana. La senatrice Elena Leonardi ha valorizzato l’eterogeneità di competenze e provenienze geografiche del team. Non sono mancate le stoccate politiche. Quelle di Marco Ausili per l’ex prima cittadina Valeria Mancinelli, per esempio: "Stupisce il suo atteggiamento arrogante di sempre. Le iniziative del Pd danneggiano Ancona, dall’Area marina protetta alle questioni portuali". Giacomo Bugaro ha proseguito con sarcasmo: "Valeria Mancinelli continua ad attaccarmi personalmente. La invito a proseguire: dopo aver contribuito alla sconfitta del centrosinistra ad Ancona, potrebbe replicare il risultato a livello regionale".

Attacchi anche da Corrado Canafoglia: "È tempo di controbattere a Ricci quando nega le responsabilità del Pd nel fallimento di Banca Marche. Possiedo tutta la documentazione necessaria per provarlo". Tra le proposte sono emersi diversi orientamenti, Mirella Battistoni punta su sviluppo e attrattività territoriale, mentre Goffredo Brandoni rivendica la buona gestione dell’amministrazione Acquaroli. Angelica Lupacchini punta sulle nuove generazioni: "Le giovani madri, i lavoratori e gli imprenditori devono percepire la regione come opportunità di crescita".

