"La formazione non è ancora decisa. Cioffi ha fatto bene nel nuovo ruolo"

"La vittoria di domenica è stata un toccasana, ci ha dato autostima ed entusiasmo. Adesso dobbiamo proseguire, dare continuità ai risultati positivi in modo di arrivare a una situazione migliore in classifica".

Così attacca la consueta conferenza pre-partita Marco Noviello, il secondo di mister Gianluca Colavitto, rientrato solo ieri sera da Londra dove si trovava per il corso da allenatore Uefa Pro. Diverse le indicazioni positive tratte dallo staff tecnico dorico in occasione del successo sull’Olbia: "La squadra la prestazione l’ha sempre fatta, magari siamo venuti meno in qualche circostanza per concentrazione, abbiamo preso qualche gol che si doveva evitare, per mancanza di attenzione. Con l’Olbia una buona prova da parte di tutti".

Anche da parte di Cioffi in un ruolo non propriamente il suo, ma in cui ha saputo mettersi in mostra come spiega ancora Noviello: "Colavitto, vedendo le sue caratteristiche e osservandolo in allenamento, ha pensato che in quel ruolo potesse dare tanto. La prestazione di domenica è stata ad alto livello, magari deve prendere ancora un po’ di ritmo partita perché era fermo da diverso tempo. Possibile che possiate ancora vederlo in quel ruolo, anche insieme a Paolucci, sono due giocatori che possono tranquillamente coesistere. Quanto alla partita del Benelli contro la Vis ancora non abbiamo deciso, il mister dirigerà l’allenamento domattina (oggi, ndr) e in quell’occasione deciderà la formazione".

Da verificare anche le condizioni di Gatto e Saco, alle prese con un po’ di affaticamento muscolare. "La Vis Pesaro è una squadra che sta facendo molto bene, è in autostima – conclude Noviello –, noi andremo a giocarci la nostra partita cercando come sempre di fare il massimo per dare continuità ai nostri risultati". Intanto la Lega Pro ha diffuso gli orari e le date degli incontri di marzo e aprile. L’Ancona giocherà ad Arezzo sabato 2 marzo alle 18.30, quindi l’infrasettimanale di martedì 5 marzo al Del Conero, il derby con la Fermana, fissato per le 20.45 e sabato 9 marzo a Perugia alle 16.15.

Poi la sfida al Del Conero alla Torres in programma domenica 17 marzo alle 16.15, sabato 23 marzo il derby con la Recanatese, al Tubaldi alle 17.30, e il sabato successivo 30 marzo al Del Conero Ancona-Spal alle 16.15, attesa sfida che chiuderà il mese di marzo che prevede ben sei impegni, questo proprio il giorno prima di Pasqua (31 marzo). La prima partita di aprile sarà quella di Pontedera, domenica 7 aprile alle 14, quindi Ancona-Sestri al Del Conero domenica 14 aprile alle 16.15, poi Pescara-Ancona domenica 21 aprile alle 16.30 e infine, quarto e ultimo appuntamento di aprile, quello contro la Lucchese al Del Conero domenica 28 aprile alle ore 20.

g. p.