La Fornace e il Carlo Urbani di nuovo insieme per il progetto di lettura scolastica ’Libriamoci’

La biblioteca La Fornace e l’istituto comprensivo "Carlo Urbani" di Moie hanno aderito per il sesto anno consecutivo al progetto nazionale "Libriamoci", finalizzato a promuovere la lettura nei bambini. L’invito, per gli istituti scolastici, è quello di inserire nelle proprie attività educative e formative alcuni momenti da dedicare alla lettura ad alta voce. Il tema istituzionale, "Se leggi sei forte", si prestava bene alla lettura di libri che ponessero al centro le parole con la loro forza di cambiare il mondo, ma anche alla lettura di biografie di personaggi forti, ha coinvolto tutte le sezioni delle scuole dell’infanzia e le classi delle scuole primarie dell’Istituto, per un totale di ben 659 alunni. La scuola dell’infanzia di Macine ha sfruttato l’occasione per favorire la continuità con la primaria. E molte sono state le insegnanti in pensione che sono ritornate a leggere per gli alunni.