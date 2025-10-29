"La fortuna non è dalla nostra parte, ora punti a Recanati"

"Sembra che la palla non voglia proprio entrare". Lo esclama al telefono Riccardo Palestini che domenica si è visto respingere nel primo tempo dal palo un calcio di punizione. Forse sarebbe cambiato poco per il risultato finale, visto che la corazzata Ostiamare, capolista del girone F di D, era, dopo appena una ventina di minuti, avanti già di due gol. Non è però neanche un Castelfidardo fortunato. "Avevo colpito anche un altro palo in precedenza, contro l’Atletico Ascoli. Prima o poi la fortuna girerà anche a nostro favore" sussurra Palestini, centrocampista, classe 1999, ex Monturano Campiglione, che ha sfiorato tre giorni fa davvero un gran gol. Del resto domenica era una sfida quasi proibitiva per Paramatti & C. La squadra del presidente Daniele De Rossi - che è stato vicino alla squadra negli spogliatoi seguendo poi la partita nel settore ospiti - ha confermato i pronostici con tre gol a referto. "Giocavamo contro la capolista e abbiamo avuto modo di vedere il valore della squadra laziale - continua Palestini -. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, ci venivano a prendere molto alti, non riuscivamo a giocare palla e poi hanno concretizzato al massimo le occasioni che hanno avuto. Nel secondo tempo abbiamo preso un po’ più di campo e giocato la palla con più personalità, ma non siamo riusciti a incidere. L’Ostiamare è sicuramente una delle squadre più forti insieme a L’Aquila". Il Castelfidardo ha pagato ancora una volta un approccio forse un po’ troppo molle visto che nel primo tempo va sotto e a volte anche con più di un gol. "Il mister non si è lamentato ma sappiamo di dover migliorare nell’approccio e in settimana lavoriamo proprio per questo".

Questa settimana i biancoverdi dovranno lavorare ancora meglio per preparare una sfida delicata come quella di domenica. Un derby salvezza. A Recanati, con le due squadre divise da soli 3 punti e che chiudono la classifica del girone F di D. "Domenica sarà una partita da dentro o fuori e ci sarà da mettere in campo qualcosa in più". Con un Castelfidardo che nelle ultime settimane ha registrato novità in squadra, in uscita e in entrata. Gli ultimi due arrivati sono due francesi, un centrocampista e un difensore (Dompnier e Selemby), che hanno debuttato domenica. "Giocatori che verranno a darci un grande mano visto che ne abbiamo bisogno. Fare risultato domenica sicuramente potrebbe darci morale e rilanciarci per la corsa salvezza".