Nino e Rosa, nozze record: "Insieme da 65 anni, ecco come riuscirci”

Ancona, 29 agosto 2024 – Sono sposati da 65 anni e il loro anniversario, per le nozze di platino, ricade oggi. Sono Nazareno Ciriaco, 89 anni, detto Nino e Rosa Brunori, 88 anni, detta Rosina. Originario di Treia lui e di Ascoli lei, vivono ad Ancona da molti anni. Si sono conosciuti durante l’università a Macerata, frequentavano tutti e due Giurisprudenza, e galeotto è stato un libro che cercavano per preparare diritto canonico. Fidanzati per tre anni si sono sposati nel 1959. Dalla loro unione è nato un figlio, Sergio, che oggi ha 64 anni e che ha dato loro una nipote, Francesca e una nuora che adorano, Mariella Talevi.

Nino e Rosina hanno fatto carriera nei loro anni di matrimonio, sempre insieme e uniti nelle scelte. Vincitori di concorsi pubblici nella loro vita hanno cambiato più città, Macerata, Roma e Ancona. Tutte per avanzamenti di carriera. Nino è stato direttore del Centro Studi regionale della Camera di Commercio mentre Rosina supervisore regionale di Lazio, Marche e Abruzzo. Hanno lavorato entrambi alla Regione Marche, arrivando nel 1979. Nino come capo di Gabinetto della giunta e del Consiglio regionale, Rosina prima donna a ricoprire una funzione di vertice come direttore del comparto Sanità e Servizi Sociali. E’ stata presidente del Soroptimist International Club di Ancona per due volte, una tra le prime donne socie.

Le nozze di platino e da record di Nino e Rosina saranno festeggiate sabato, con una messa in chiesa, a San Giuseppe Moscati, con tutta la famiglia riunita. Oggi marito e moglie andranno a fare un ringraziamento a Loreto. Il Carlino ieri li ha chiamati al telefono per sentire dalle loro voci come sono riusciti ad arrivare a questo bel traguardo. A risponderci è stata Rosina.

Sessantacinque anni di matrimonio, è una bella favola d’amore la vostra?

"Sì, ma è stata anche una questione di fortuna perché ci siamo arrivati bene, in salute, soprattutto con la testa sia io che mio marito. Posso dire che è un bel traguardo. Avevo 23 anni quando mi sono sposata, mio marito 24 anni, già laureati non potevamo immaginare di arrivare così in avanti. Quando ci siamo sposati noi era per tutta la vita, ora c’è anche il divorzio per chi si sposa".

Come vi siete conosciuti?

"In biblioteca all’Università di Macerata, dovevamo dare tutti e due lo stesso esame con un professore molto tosto, io ero con una mia amica, abbiamo iniziato a parlare".

E’ stato un colpo di fulmine? "Ci siamo trovati subito ma non era la prima volta che lo vedevo perché in realtà lui era anche in una foto fatta al primo liceo classico. Frequentavamo la stessa scuola, a Macerata, io ero un anno avanti per la mia età, ero in prima fila e lui in terza fila. Ci siamo riconosciuti in quello scatto dopo anche perché io poi ho proseguito il liceo ad Ascoli". Chi ha fatto il primo passo?

"A quei tempi era ancora l’uomo a farlo, quindi lui. Eravamo sempre all’università, tra i banchi e il corridoio".

Come si riesce a stare tutti questi anni insieme senza stancarsi?

"Discutendo dalla mattina alla sera, ci siamo trovati, è stata anche fortuna. Abbiamo un figlio bravo, una nuora ottima, una brava nipote, siamo una famiglia fortunata".

Come si riesce ad andare sempre d’accordo?

"In realtà la vediamo spesso in maniera diversa però siamo abituati a parlarne perché siamo entrambi due persone molto determinate che alla fine trovano sempre un punto di unione. In coppia si prende il consiglio dell’altro, ci si appoggia all’altro. Io ho avuto molto aiuto e sostegno da mio marito, anche quando sono diventata la prima donna ad aver avuto un incarico dirigenziale in Regione, e ho dato altrettanto appoggio a lui".

Cosa ama di suo marito?

"Apprezzo la sua calma e la sua praticità. Riesce a distinguere quali sono le cose importanti da far valere e quelle no per cui non vale la pena".

E lui cosa apprezza di lei?

"Non lo so, dice che ama tante cose di me".

Un consiglio alle giovani coppie di oggi?

"Non posso darli, posso dire che per stare insieme ci vuole intelligenza e capacità a tollerarsi ma poi ognuno vive le proprie esperienze quindi non c’è una regola che vale. Può aiutare essere determinati solo nelle cose che meritano ma per il resto bisogna tollerare".

Da quanti anni vivete ad Ancona?

"Dal 1966, abbiamo vissuto anche a Posatora e perso una casa per la frana. Ci sono stati anche momenti dolorosi in famiglia, per la perdita dei nostri cari. La casa poi l’abbiamo ricostruita a Monte Dago. Una lunga vita".