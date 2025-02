“La forza delle donne“ attività per bambini a Palazzo Sorbello

Il “Festival delle radici umbre“ fa tappa oggi a Palazzo Sorbello in piazza Piccinino con un’attività dedicata a bambini e bambine. Alle 16 c’è “La forza delle donne - Storie del lavoro femminile tra Italia e New York” dove verrà raccontata la storia di Carolina, Romeyne e Florence, che con la loro intraprendenza e lo spirito imprenditoriale, hanno creato opportunità di lavoro per donne umbre e per italiane emigrate negli Stati Uniti.

Sono storie di artigianato italiano e di emancipazione femminile, di cooperazione e di impegno sociale e a seguire verranno realizzate insieme ai piccoli partecipanti dei “ricami” (rigorosente finti perché non verranno usati aghi o strumenti che potrebbero essere pericolosi), divertendosi con colla vinilica, stoffa e gomitoli di lana.

L’attività è un’età che va dai 5 agli 11 anni con durata di un’ora e le famiglie potranno scegliere di partecipare insieme ai bambini e bambine o di lasciarli con le operatrici. Prenotazione obbligatoria, telefonare o scrivere su Whatsapp al 335.1020425.