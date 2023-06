"La foto di famiglia", il libro di Alessandro Cagli porta alla luce un pezzo di storia del Paese

Si intitola ‘La foto di famiglia’ il libro che sarà presentato domani (ore 18) nella Sala Clio del Teatro delle Muse di Ancona. Edito da Affinità Elettive, il volume è firmato da Alessandro Cagli, che lo presenterà in dialogo con Claudio Bruschi e Vittorio Salmoni. Attraverso storie, immagini e documenti originali, il libro racconta le vite delle famiglie Cagli e Piazza e ricostruisce la storia della non facile ma progressiva "assimilazione" degli ebrei anconetani nella nazione italiana. Usciti dal ghetto con l’annessione delle Marche al Regno d’Italia alla fine del 1860, si fanno strada nella società come tranquilli commercianti, assumendo poi anche ruoli di rilievo: avvocati, sindaci, direttori generali, e persino pittori. Le vicende portano alla luce un piccolo pezzo di storia del Paese.